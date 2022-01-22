聖徒韌力足 藍月讓唔起

奇雲迪布尼逐漸上力，今晚英超率領曼城挾聯賽十二連勝威勢，作客要贏修咸頓不難。然而，聖徒今季主場韌力十足，防守嚴密，料藍月只能小勝，讓球主客和讓兩球隨時贏波輸盤，一於改取「主勝」作過關膽。(Now621台香港時間周日凌晨1:30直播)至於今晚德甲，次席的多蒙特歇冬後聯賽二連勝，近四輪三勝一負狂入十三球之多。對手賀芬咸本輪前排第四，但近四場聯賽僅一勝兩和一負，今仗擁主場之利也捧不過，串蜂軍客勝。(香港國際財經76、有線601、661台今晚10:30直播)