土耳其知名女記者卡巴什（Sedef Kabas）日前在電視上以諺語「牛登基了也不會變成國王，只會把皇宮變成牛舍」諷刺總統埃爾多安，遭當局拘捕，被控侮辱總統罪名，面臨一至四年監禁。五十二歲的卡巴什上周五...

2022-01-24