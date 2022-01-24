  • 2022年1月24日 星期一
  • 19º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情強檢大埔奪命火梁子超徐英偉

日報新聞 > 體育

蜂王再傷

2022-01-24 列印
Previous Next

多蒙特射手艾寧夏蘭特（左圖左）周六德甲貢獻一球，領軍作客3:2擊敗賀芬咸。然而，此子下半場因傷提早離場，蜂軍教練馬高羅斯不敢樂觀道：「他感覺到大腿內收肌有點問題，我們要等待詳細結果才知傷勢如何。」


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd