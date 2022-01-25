摩洛哥翼鋒保法爾過往被批評踢法華而不實，但他在今屆非洲國家盃一反常態，搖身一變成為國家隊的進攻靈魂，累積兩球領軍以強勢在喀麥隆闖入淘汰賽。該隊今晚十六強遇上爆冷出線的弱旅馬拉維，保法爾勢領軍再過一關，...

2022-01-25