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藍獅拔刺

2022-01-25 列印
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歐洲球壇戰畢周末的賽事後，因各國在國際賽期沒有戰事而休息兩周，最近疲態盡現的車路士可以開心放假，他們周日英超主場2:0挫熱刺，季內各賽第四次擊敗這支宿敵，終止聯賽四場不勝走勢。

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