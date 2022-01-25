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PSG賀新春

2022-01-25 列印
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巴黎聖日耳門同日法甲主場4:0大勝蘭斯時，穿起印有中文名字的特製波衫，又在看台上佈置巨型的中文橫額，尼馬等人更以普通話送上祝賀說話，趁假期前，提早向中國球迷拜年。

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