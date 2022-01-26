效力挪超中游球隊薩普斯堡的伊巴謙馬高尼，今季聯賽攻入十一球，並將勇態帶到喀麥隆，在今屆非洲國家盃三場分組賽都有進帳。這名大勇射手今晚十六強繼續為馬里領銜攻堅，勢可率隊淘汰實力平平的赤道畿內亞晉級，直取主勝。（Now638台周四凌晨3:00直播）高尼在今屆非國盃分組賽每場皆有入球，是球隊在F組以兩勝一和首名晉級十六強的關鍵。該隊教練馬加蘇巴亦對此子讚不絕口：「馬里長久以來就是欠缺這種級數的機會主義者。他是極具天賦的殺手，高尼是馬里上下期待已久的新希望。」馬里除了有高尼這把前線尖刀，防守亦不容忽視。他們在三輪分組賽只失一球十二碼，去年下半年的世界外圍賽更是六場不失，以五勝一和出線，整體實力有保證，今仗面對世界排名第一百一十四位的赤道畿內亞可謂強弱懸殊，主勝穩開。