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突尼西亞八強爆「基」

2022-01-29 列印
突尼西亞前鋒 卡斯里
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身為突尼西亞進攻靈魂，前鋒卡斯里今屆非洲國家盃因為患上新冠肺炎，缺席最後一場分組賽。幸而，此子已康復，上陣後備上場，今晚於喀麥隆舉行的八強戰可望復任正選，領軍攻破布基納法索，客勝作過關膽。
（Now638台香港時間周日凌晨3:00直播）

今晚另一場非洲盃八強，岡比亞作客喀麥隆。東道主發揮不俗，四戰合共攻入九球，是今屆入球率低的決賽周攻力最強一隊，相信奇兵岡比亞的神奇之旅將到此為止，宜取喀麥隆客勝。
（Now638台香港時間周日凌晨0:00直播）


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