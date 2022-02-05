今仗埃及門將加巴斯基繼十六強互射十二碼贏科特迪瓦之後再做英雄，他先後擋出對方中堅莫古迪及中場施力基操刀，加上中場安治第四輪射失，相反埃及三輪施射全中，終於以3:1打入決賽，將與塞內加爾爭奪今屆冠軍。儘管沙拿全場表現平平，互射十二碼階段也不用出手，但隊友團結一致守出勝果，令他可以實踐賽前諾言打入決賽，與紅軍隊友文尼爭霸。
沙拿如願決賽鬥文尼
今仗埃及門將加巴斯基繼十六強互射十二碼贏科特迪瓦之後再做英雄，他先後擋出對方中堅莫古迪及中場施力基操刀，加上中場安治第四輪射失，相反埃及三輪施射全中，終於以3:1打入決賽，將與塞內加爾爭奪今屆冠軍。儘管沙拿全場表現平平，互射十二碼階段也不用出手，但隊友團結一致守出勝果，令他可以實踐賽前諾言打入決賽，與紅軍隊友文尼爭霸。
林鄭預告疫苗通行證要打三針 全民快測抗疫 重設「火眼實驗室」
第五波疫情愈趨惡化，特首林鄭月娥形容為抗疫兩年內最惡劣情況，政府會加強多方面防疫措施，包括將本港每日檢測量增至三十萬次，最快下周派發快速測試套裝，推行全民快速檢測。她更預告下周二行政會議討論收緊社交距...
2022-02-05
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習近平普京會晤商進一步合作 預料簽署協議逾15項
在北京冬奧會開幕前夕，國家主席習近平與俄羅斯總統普京舉行兩年多以來首次面對面會晤，普京形容俄中關係前所未有，雙方持續發展，又指俄羅斯企業已制定對華油氣供應新方案，將每年向中國供應一百億立方米天然氣。昨...
2022-02-05
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英首相府 四幕僚請辭
英國首相約翰遜因派對門風波備受下台壓力之際，其四名高級幕僚在周四先後請辭，當中追隨約翰遜最久的政策負責人米爾扎（Munira Mirza）因不滿約翰遜的粗暴言論，憤而辭職。除了米爾扎外，今次呈辭的約翰...
2022-02-05
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北角富麗園3房1套高曠居停
位於北角半山地段的富麗園，交通方便，起居清靜。是次為大家介紹該屋苑三房一套單位，實用面積837方呎，間隔實用，不設窗台，樓底特高，以淺色裝潢，簡潔雅麗，內櫳保養不俗，客廳外連露台，在此擺放小盆栽最適合...
2022-02-05
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港股虎年發威 紅盤高收771點
港股在虎年首個交易日虎虎生威，未懼納指前晚大跌3.7%的影響，仍能紅盤高收771點，反映投資氣氛壯旺。受惠美股在農曆新年假期期間累積一定升幅，就算前晚急回落亦無阻港股勢頭，恒指紅盤高開590點，一舉升...
2022-02-05
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A高助拳 再戰江湖林 伯「福」星高照
林柏特日前宣佈接任愛華頓領隊，及後更聘請好兄弟艾殊利高爾作助教，一對龍兄虎弟再次拍住上。今晚英足盃三十二強，愛華頓主場鬥各賽事四連敗的賓福特，林柏特和艾殊利高爾矢言要激發起球隊的青春鬥心，包括卡維特利...
2022-02-05
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牛年參加《聲夢》令四小花成長 Gigi Chantel Yumi Windy 望虎年再進步
「聲夢四小花」女團After Class的 Gigi（炎明熹）、Chantel（姚綽菲）、Yumi（鍾柔美）和Windy（詹天文）今年是入行後第一個農曆新年，回想牛年參加《聲夢傳奇》，她們都認為是成長...
2022-02-05
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好好過日子｜潘姊姊的良辰美景 - 李純恩
潘迪華姊姊寄來她最新出版的回憶畫冊《潘迪華的華麗旅程》，圖文並茂，用舊照片和剪報，記錄了她從六十年代到八十年代在世界各地演出的旅程。那時候交通遠不如今天這麼發達，出國是一件很大很隆重的事情，許多人可能...
2022-02-05
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馬場浮世繪——葉楚航波健士又有佳作
上年賀歲賽勝出「二話不說」的葉楚航，今年又有頭馬進帳，他在昨日第二場賽事憑波健士策騎的「大紅心」贏馬，亦是騎練繼早前的「蟲草老爺」之後，再度攜手進入凱旋門。事實上，賽後葉楚航提到，廄內有不少馬匹要負輕...
2022-02-04
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