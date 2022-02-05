周四非洲國家盃四強，埃及跟東道主喀麥隆踢足一百二十分鐘互無紀錄，到互射十二碼階段，埃及以3:1勝出，意味着穆罕默德沙拿如願以償，殺入決賽鬥塞內加爾，與利物浦隊友沙迪奧文尼爭奪今屆冠軍。a今仗埃及門將加巴斯基繼十六強互射十二碼贏科特迪瓦之後再做英雄，他先後擋出對方中堅莫古迪及中場施力基操刀，加上中場安治第四輪射失，相反埃及三輪施射全中，終於以3:1打入決賽，將與塞內加爾爭奪今屆冠軍。儘管沙拿全場表現平平，互射十二碼階段也不用出手，但隊友團結一致守出勝果，令他可以實踐賽前諾言打入決賽，與紅軍隊友文尼爭霸。