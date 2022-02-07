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虎年轉運

2022-02-07 列印
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自領隊干地上任後，熱刺射手哈利卡尼（左）愈戰愈勇，周六虎年第一擊更有傷瘉復出的最佳拍檔孫興民支援，輕鬆入兩球率隊在足總盃第四圈主場3:1勝白禮頓。此子轉運後感謝干地，讓自己更上一層樓。

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