  • 2022年2月8日 星期二
  • 17º
  • 73%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 第5波疫情大埔弒兄髮型屋王祖藍施永青

日報新聞 > 體育

非洲之王

2022-02-08 列印
Previous Next

周日非洲國家盃決賽，是利物浦攻擊核心沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿的內訌戰，沙拿上半場曾教路令埃及門將隊友加巴斯基撲出文尼的極刑，比賽於法定時間和加時都互無紀錄，後者在互射十二碼階段射入奠勝球，率塞內加爾贏4:2捧盃。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd