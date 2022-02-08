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神獸再世

2022-02-08 列印
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金塊周日主場以124:120大勝籃網，贈客隊八連敗，中鋒約基治（左）再做主角。此子今仗交出廿七分、十二籃板和十次助攻的三雙數據，更並肩聯盟傳奇張伯倫，成為NBA史上第二位超過一次獲得至少廿五分兼有八成命中率三雙的球員。

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