薛耶治大勇必挫希拉爾 獅吼世冠

■車路士於杜拜進行操練，備戰今晚世冠盃四強。

車路士上周六戰畢英格蘭足總盃後，立即啟程前往杜拜，備戰今晚世界冠軍球會盃四強對沙特阿拉伯球隊希拉爾一戰，態度認真。該隊有近況大勇的鋒將薛耶治領銜攻堅，料可順利晉級，可是希拉爾亦有前曼聯射手恩哈路在陣，有一定戰鬥力可逃過大敗，藍獅今仗屬小勝格，一於捧讓球主客和受讓兩球「主勝」。（香港時間周四凌晨0:30開賽）上周六車路士於英足總盃第四圈主場鬥英甲普利茅夫，戰至加時險勝2:1，同日晚上隨即啟程前往阿聯酋杜拜，準備世冠盃。大軍於翌日展開操練，備戰態度十分認真，就連日前助塞內加爾奪得非洲國家盃的門將艾度亞文迪，亦已出發趕往杜拜與隊友會合，今仗有望披甲，矢志捧盃而回。後防隱憂難讓兩球除了心態積極外，球隊還有鋒將薛耶治狀態大勇。此子最近受惠於球隊變陣踢四三三，在最擅長的右翼位置發揮得心應手，近三場各賽事攻入兩球，成球隊鋒線最可靠的攻擊點，獲領隊杜曹盛讚：「球隊此前沿用的三四三陣式沒有右翼，但變陣後薛耶治於這位置非常可靠，交出了加盟以來的最佳表現，其壓迫和跑動很有效率。」可是藍獅其他鋒將近況平平，以致近九場各賽事只計法定時間僅一仗超過兩球。同時該隊近十場各賽事只有三場能保持清白身，而三場對手皆為格食格的熱刺，可見季初的銅牆鐵壁亦不復見，今仗面對希拉爾亦未必可以不失球。事關應屆亞冠盟主希拉爾由前摩納哥教練查廉領軍，近五場各項事取四勝一和狀態不俗，上仗世冠盃第二圈又以6:1大勝艾查捷拉晉級四強。他們的進攻線又有前曼聯前鋒恩哈路和昔日波圖射手馬利加在陣，非全無還擊之力，藍獅只能憑較佳實力小勝晉級，不妨捧「主勝」。