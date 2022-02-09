羽生結弦衞冕花滑現危機

排二十一位出場的羽生結弦，短節目配樂選自《引子與迴旋隨想曲》，並由其好友、鋼琴家清塚信也編曲。這名目標鎖定冬奧花滑三連霸的滑冰王子，開場後的第一個跳躍已經落空，七個動作只完成六個，幸好迅速調整狀態，順利結束全部動作，獲得95.15分第八名入圍。
然而美國華裔好手陳巍表現極佳，以113.97分高踞首位，另外兩位日本選手鍵山優真和宇野昌磨，分別以108.12分、105.9分排第二、三位。第二項比賽自由滑明早進行，羽生結弦要追回近二十分分差，方可在總分超越對手衞冕，難度甚大。
第五波疫情惡化，「限聚令」首次在平民百姓家實施！港府大幅收緊防疫措施，將限聚令由四人減至兩人，首次涵蓋私人住宅，禁止兩個家庭以上的聚會。當局不會逐戶調查，但如有人違法觸發疫情，違者每人罰款一萬元。港府...
2022-02-09
在北京西城區的一條胡同裏，藏着一個微型「奧運博物館」，一間只有三十多平方米的平房，卻擺滿五千多件奧運藏品。這些藏品的「主人」名叫張文全（見圖），一名建築公司的普通職員，而許多熟悉他的人更願意稱他為「奧...
2022-02-09
俄烏局勢，波詭雲譎。法國總統馬克龍到訪莫斯科與俄總統普京會談逾五小時，希望建立互信，避免開戰。普京指，他準備妥協，並將研究馬克龍在會談中提出的建議，包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話...
2022-02-09
何文田為傳統豪宅地帶，更坐落34名校網，名校林立，ONE HOMANTIN為區內近年新落成屋苑。是次精選屋苑2房間隔，實用面積495方呎，樓底特高，客廳連露台望周邊樓宇街景，最新叫價1120萬元。是次...
2022-02-09
美國商務部將33間中國企業列入「未經核實清單」（Unverified List），當中包括藥明生物（2269）在無錫及上海的附屬公司。事件引發藥明生物股價急瀉逾三成，曾於昨早11時停牌。公司在投資者會...
2022-02-09
車路士上周六戰畢英格蘭足總盃後，立即啟程前往杜拜，備戰今晚世界冠軍球會盃四強對沙特阿拉伯球隊希拉爾一戰，態度認真。該隊有近況大勇的鋒將薛耶治領銜攻堅，料可順利晉級，可是希拉爾亦有前曼聯射手恩哈路在陣，...
2022-02-09
今年初，任達華在內地拍完戲即返港跟老婆琦琦及囡囡任晴佳（Ella）團聚過農曆新年，本報記者日前直擊華哥快閃式到蓮花宮拜神祈福，問到係咪要趕走17歲囡囡Ella嘅爛桃花？他即九秒九緊張搶答：「未未未(拍...
2022-02-09
農曆新年期間，市民拜年，衍生多個跨家庭疫情群組，至少有十九個涉十人以上，最大一個群組的中招者竟多達四十七人。由於第五波疫情迅速惡化，港府推出更嚴厲的限聚令，除了限聚人數由四人減至兩人，更首次在私人住所...
2022-02-09
方嘉柏是傳統的「碧科」名牌馬房，亦多次榮膺香港冠軍練馬師，但個人覺得其戰馬絕不易捕捉，尤其是半冷門，主要是因為其部署手法。一些較為正頭正路的馬房，當馬匹在出擊周期時，大多數都會集中報跑有充足證明的途程...
2022-02-09