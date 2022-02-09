羽生結弦衞冕花滑現危機

力爭在花樣滑冰男子單人滑取得三連霸的日本名將羽生結弦，周二於北京冬季奧運出師不利，他在首項短節目比賽中輕微失誤，只得95.15分排第8位，落後第一名的美國華裔好手陳巍接近二十分，衞冕出現危機。排二十一位出場的羽生結弦，短節目配樂選自《引子與迴旋隨想曲》，並由其好友、鋼琴家清塚信也編曲。這名目標鎖定冬奧花滑三連霸的滑冰王子，開場後的第一個跳躍已經落空，七個動作只完成六個，幸好迅速調整狀態，順利結束全部動作，獲得95.15分第八名入圍。然而美國華裔好手陳巍表現極佳，以113.97分高踞首位，另外兩位日本選手鍵山優真和宇野昌磨，分別以108.12分、105.9分排第二、三位。第二項比賽自由滑明早進行，羽生結弦要追回近二十分分差，方可在總分超越對手衞冕，難度甚大。