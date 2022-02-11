一級賽二千米香港金盃將會在本月二十日舉行，香港馬王「金鎗六十」已經報名出賽，日前馬主陳家樑在其社交平台限時動態中，上載了一段愛駒收操後返回馬房吃早餐的片段，這匹馬王一邊進食之餘，也不忘望向鏡頭，樣子十...

2022-02-11