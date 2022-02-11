  • 2022年2月11日 星期五
  • 21º
  • 73%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 疫情明星海鮮酒家薛影儀連花清瘟膠囊封城

日報新聞 > 體育

王子憾敗

2022-02-11 列印
Previous Next

力爭男子花滑三連霸的日本廿七歲名將羽生結弦，昨在北京冬奧自由滑未能完成超高難度動作阿克塞爾四周跳（4A），彌補不了短節目的失利，以283.1分得第四，代表其黃金年代就此謝幕。美國華裔好手陳巍則以332.6分奪金，揭開新時代。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd