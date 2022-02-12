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藍獅「神龍」守護冠軍

2022-02-12 列印
車路士門將 艾度亞文迪
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英超豪門車路士和巴甲班霸彭美拉斯，今晚將於阿聯酋阿布扎比爭奪世界冠軍球會盃。藍獅有決賽零封之神艾度亞文迪捧走非洲國家盃後回歸，今仗勢可保護大門讓射手盧卡古盡情數胡率隊奏捷，一於支持車路士主勝捧盃。（香港時間周日凌晨0:30開賽）

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