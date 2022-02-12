藍獅「神龍」守護冠軍

第四場四班一四○○米。「育成精彩」是上季插班的四歲PPG，首戰已入三甲，可是之後五戰都未再上名，甚至今季初踏入四歲後亦未見顯著進步，予人進度出了岔子之感。不過此駒今季初在直路賽連敗兩仗後，幕後即變招，...

2022-02-12