法國和美國透過與俄羅斯進行電話外交化解烏克蘭危機的努力，未能緩和緊張局勢。俄羅斯總統普京聲稱俄方被指將隨時發動大軍入侵烏克蘭的說法是「挑釁揣測」，譴責美方在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」。俄...

2022-02-14