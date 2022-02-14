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首奪世冠盃

2022-02-14 列印
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繼去年歐聯決賽後，車路士鋒將夏維斯於周六的世界冠軍球會盃決賽再做英雄，於加時射入奠定勝局的十二碼，助藍獅以2:1擊敗彭美拉斯，首度贏得此賽事的錦標。賽後領隊杜曹喜言，樂見這位德國國腳克服緊張射入十二碼。

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