今屆北京冬季奧運最矚目選手谷愛凌，昨晨出戰自由滑雪女子坡面障礙技巧資格賽有驚無險，在首輪落地失誤下，次輪成功造出79.38分，以第三名晉級今早九時半的決賽，力爭個人今屆冬奧第二金。這名十八歲中美混血兒賽後相當輕鬆，等待評分時還吃着韭菜餡餅（左圖），並趁昨天情人節在社交平台向粉絲送上香吻（右圖）。