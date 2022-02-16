拜仁知恥穩住後防「薩」敵

中堅烏柏美卡奴今季加盟拜仁慕尼黑後表現欠穩，上周末作客波琴失四球，其中三球要負上責任。幸得教練拿格斯文悉心提點後，相信此子今晚歐聯十六強首回合作客薩爾斯堡表現將有所改善，叫隊友安心出征，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now644台周四凌晨4:00直播）拿格斯文親自教化本季加盟拜仁以來，烏柏美卡奴屢次犯錯，上周六德甲作客2:4負波琴，其中三個失球都跟他有關。周一早操開始前，拿格斯文便把這名二十三歲法國守將拉到身邊，面授機宜長達四分鐘後，前者不但和此子擊掌，更輕拍其後腦作鼓勵，相信此子今晚演出將大有進步。幸而，拜仁強勁攻力並沒有走樣，今年五場德甲共入十四球之多，故烏柏美卡奴有望不再是防線漏洞，該隊今晚一戰勝算高唱入雲。薩爾斯堡一九至二○歐聯分組賽兩遇拜仁全敗，地頭一戰更慘敗2:6，故「客勝」無問題。