疫情肆虐，風聲鶴唳。但凡到了這種時候，「傳言」和「消息」也必定滿天飛，在資訊爆炸的時代，各種「知識」也滿天飛。民間資訊滿天飛，政府發出的信息也時時不同，身在徬徨中的人，面對如此混亂的局面，必定更加徬徨...

2022-02-19