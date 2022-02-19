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蜂軍慘敗

2022-02-19 列印
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多蒙特（黃衫）續有射手艾寧夏蘭特因傷缺陣，周四歐霸淘汰圈附加賽首回合主場2:4慘敗予格拉斯哥流浪。蜜蜂軍團上次地頭出擊，在德甲2:5不敵利華古遜，但教練馬高羅斯並不擔心：「今屆取消作客入球優惠，落後兩球仍有望反勝。」

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