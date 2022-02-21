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卡尼搶月

2022-02-21 列印
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熱刺射手哈利卡尼（中）周六英超梅開二度，領軍作客絕殺榜首的曼城3:2，揚言今仗是本季轉捩點，力爭前四歐聯入場券。同時，一哥季初收購前者失敗，今仗飽食苦果之外，次席的利物浦靠三大鋒將沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿和路爾斯戴亞斯各建一功，主場反勝諾域治3:1，踢少一場僅落後藍月六分。

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