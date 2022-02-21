NBA入樽賽、三分賽和技巧挑戰賽長期被斥欠缺娛樂性，周六上演的今屆賽事更「創」近年新低，教名宿奧尼爾非常不滿。結果，勒邦占士一句「不排除重返騎士的可能性」，更強調「退役前一定會和兒子布朗尼同隊」，立即搶走明星賽風頭成球圈焦點。