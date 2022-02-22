江蘇徐州市豐縣「八孩母親」事件愈演愈烈！有網民發現，被批評不作為的豐縣「婦聯」，早前竟多次獲官方授予榮譽稱號，並曾在在全國推廣防拐賣經驗。同時，網絡流傳一首深圳前市委書記厲有為的詩，詩句云「史實休遮掩...

2022-02-22