  • 2022年2月22日 星期二
  • 10º
  • 95%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 外傭居安抗疫城大學生會 抗疫新冠肺炎

日報新聞 > 體育

團結一致

2022-02-22 列印
Previous Next

早前有傳曼聯現權力鬥爭，球星C朗拿度（左）有意搶走哈利馬古尼（右）的隊長臂章。然而球隊就未受傳聞影響，周日英超作客4:2大勝列斯聯後，兩位傳聞中的主角更異口同聲表示球隊十分團結。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd