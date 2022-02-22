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致敬籃神

2022-02-22 列印
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籃球之神米高佐敦（右）周日專程由佛羅里達乘坐私人飛機趕往克里夫蘭，出席明星賽中向包括他在內的NBA史上七十五位最偉大球星致敬儀式。而勒邦占士（左）以佐敦的招牌後仰跳投射入絕殺球，領勒邦隊以163:160擊敗杜倫隊，向籃神致敬。

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