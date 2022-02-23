賀入球里程 法老王碎「斯」

利物浦射手穆罕默德沙拿上輪英超射入效力紅軍第一百五十球，領軍各項賽事八連勝，今晚聯賽主場對列斯聯，沙拿勢以入球助紅軍全取三分，拉近與榜首曼城的距離，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。（Now621台周四凌晨3:45直播）沙拿於上仗主場3:1勝諾域治，射入加盟紅軍第一百五十球，而他只花二百三十三場便達此里程碑，屬紅軍史上第二快。這名埃及射手有信心為紅軍再取佳績，今仗繼續擔起入球重任：「很高興打進第一百五十球，能為球隊入球一直是令我感到驕傲的事情，最重要是贏得比賽。」對手列斯聯上仗2:4負曼聯，狀態難與八連捷的紅軍相比，加上要作客受讓一球亦捧不過，直取「主勝」。