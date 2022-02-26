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決賽遷場

2022-02-26 列印
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歐洲足協行政委員會周五召開特別會議，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，決定將原定於五月二十八日在俄羅斯聖彼得堡舉行的歐聯決賽，移師至法國巴黎的法蘭西體育場舉行，時間維持不變。同日歐霸十六強抽籤，巴塞隆拿踏入新一年運氣和表現一同好轉，避開歐洲五大聯賽對手，將與土耳其的褪色勁旅加拉塔沙雷爭奪八強席位。

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