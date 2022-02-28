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重生是福

2022-02-28 列印
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  去年歐洲國家盃心臟病發死過翻生的丹麥中場基斯甸艾歷臣（左圖），休戰八個月後，周六英超復出，為賓福特後備上陣三十八分鐘。儘管賓福特主場0:2不敵紐卡素，此子表現亦是一般，廿四次傳球只得十三次成功，並且十九次失去控球權，仍喜言：「經歷了這麼多，我終於回到球場，感覺無與倫比。」


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