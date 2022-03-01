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智者舉盃

2022-03-01 列印
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周日英格蘭聯賽盃決賽，利物浦領隊高普（圖）起用本季一直在此盃賽把關的門將基靴拿任正選，車路士主帥杜曹就收起御用門將阿列沙巴蘭加，用艾度亞文迪把關。雙方大戰百二分鐘後互交白卷，要互射十二碼分勝負，杜曹特地換入阿列沙巴蘭加，但後者在頭十輪一球都撲不到，相反高普信任基靴拿獲回報，贏11:10捧盃。

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