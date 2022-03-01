染疫人數天天創新高，全民強檢在即，近日網上禁足、封城的消息滿天飛，即使立法會否認正在討論禁足法，但民間掀起搶藥和掃糧食熱潮，大批市民在藥房外排隊輪購抗疫藥物，亦有大嬸到超市掃糧，一次過買兩大箱即食麵，...

2022-03-01