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大帝泄氣

2022-03-01 列印
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湖人又輸一場！儘管今仗勒邦占士（右）周日攻入全場最高的三十二分，但主場出擊的湖人依然以95:123大敗給塘鵝。今場是大帝職業生涯第四次攻入多過三十分，但球隊卻輸多過二十分，他賽後亦無奈道：「對於如何改善球隊今日的表現，我沒有答案。」

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