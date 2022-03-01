湖人又輸一場！儘管今仗勒邦占士（右）周日攻入全場最高的三十二分，但主場出擊的湖人依然以95:123大敗給塘鵝。今場是大帝職業生涯第四次攻入多過三十分，但球隊卻輸多過二十分，他賽後亦無奈道：「對於如何改善球隊今日的表現，我沒有答案。」