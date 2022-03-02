全球封殺 俄無緣世盃

隨着國際奧委會建議所有體育運動應對俄羅斯和白俄羅斯實施全面禁令後，國際足協周一決定禁制俄羅斯參加世界盃歐洲區附加賽，意味這支去屆世盃主辦國無緣決賽周。而歐洲足協周日亦宣布禁止俄羅斯球會參加歐洲賽，今季唯一躋身歐戰十六強的莫斯科斯巴達，即時止步於未開踢的歐霸十六強。有鑒於俄羅斯入侵烏克蘭事件持續，國際奧委會以違反奧林匹克休戰協議為由，建議所有體育運動應對俄羅斯和白俄羅斯實施全面禁令。國際足協和歐洲足協到周一才雙雙推出封殺令，禁止俄羅斯參加國際賽，以及其球會踢歐洲賽。俄國不能出戰世盃歐洲區附加賽B組賽事，直接緣盡決賽周，連女子隊也不能在夏天踢歐洲國家盃。至於球會級別的莫斯科斯巴達被踢出歐霸，對手RB萊比錫毋須出戰十六強直入八強。