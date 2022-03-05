  • 2022年3月5日 星期六
  • 21º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 連花清瘟膠囊法院禁足百佳女嬰

日報新聞 > 體育

杜倫復出

2022-03-05 列印
Previous Next

  籃網球星杜倫（右）扭傷左膝韌帶缺陣個半月後，周四主場鬥熱火復出。此子即轟全場最高的三十一分，雖然主隊仍負107:113，但杜倫喜言：「我相信之後會打得愈來愈好。」然而，隊友祖夏里斯第二次接受足踝手術，今季將提早收咧。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd