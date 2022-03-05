俄烏戰事表面上沒有大進展，首都基輔還在膠着。但戰事一直在推進，南部赫爾松市陷落後，另一關鍵城市馬里烏波爾遭到俄軍更猛烈攻擊，若再失陷，將打通俄方在南部和東部兩條戰線。烏克蘭南部所有黑海港口都將被俄軍封...

2022-03-05