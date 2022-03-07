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留力失分

2022-03-07 列印
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巴黎聖日耳門周六法甲有基利安麥巴比停賽，美斯（白衫）表現未如理想，全場零次射門下作客意外以0:1不敵尼斯，今季三戰對手未嘗一勝。然而，客隊教練普捷天奴暗示，今場落敗全因留力應付四日後歐聯十六強次回合造訪皇家馬德里。

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