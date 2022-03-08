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將帥反目？

2022-03-08 列印
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周日英超曼徹斯特打吡，曼聯作客1:4被曼城擊潰之餘，更傳出C朗拿度與看守領隊蘭歷克（圖右）不和的消息。後者雖然表示該位葡萄牙巨星因傷缺陣，但英國《太陽報》指此子不滿要踢後備而直接飛回葡萄牙休息，前紅魔名宿堅尼亦認為C朗拒戰機會較大，出現羅生門版本。

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