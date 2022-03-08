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巴塞有運

2022-03-08 列印
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周日西甲巴塞隆拿作客艾爾切，兩隊都出現疑似手球，但最終只得巴塞獲得一個十二碼並由射手迪比（圖右）操刀得手，因此贏2:1，迎來今季首次三連勝。該隊教練沙維賽後拒絕評論球證：「我不討論球證，已說過很多次。」門將達史特根附和道：「我未看重播，但我們在禁區內總不能把手斬掉。」


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