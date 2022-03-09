華拉堤搶佔中場 叛逆天使

巴黎聖日耳門中場馬高華拉堤

巴黎聖日耳門中場馬高華拉堤是球壇著名的「不自律天才」，球場外的他喜愛玩樂，但一踏進綠茵場就有力掌控大局。今晚歐聯十六強次回合，手握一球優勢的巴黎聖日耳門作客皇家馬德里，適逢主隊中場卡斯米路今仗坐波監，華拉堤矢言要捍衞中場串連攻守兩端，助聖日耳門躋身八強。（Now643周四凌晨4:00直播）馬高華拉堤於二月尾的一場法甲因出言鬧球證而被罰停一場聯賽，令此子的性格和場外生活，再次成為球迷討論的話題。皆因他是球壇其中一個場外生活多姿多彩之人，經常在派對上都看到其身影。然而，這位玩家在球場上卻是一位天才，就連其隊友尼馬都讚歎道：「華拉堤是其中一位我共事過的頂級天才，能與沙維和恩尼斯達並列。」歐聯十六強首回合，巴黎聖日耳門主場先贏皇家馬德里1:0，華拉堤全場交出九十四次成功傳球、六次關鍵傳球和三次攔截成功的數據，將莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路這三位對手中場比下去。這位意大利國腳矢言，今仗要繼續於中場爭天下：「你只有保住控球權，才能減少對手對你的威脅。」缺卡斯米路 皇馬傷元氣今晚次回合雖然由皇馬作東，但被主帥安察洛堤形容為「無可替代」的防守中場卡斯米路，卻因坐波監而無法上陣。況且，另一中場核心卻奧斯亦有機會未能傷瘉復出，故今晚銀河艦隊中場競爭力大打折扣，而華拉堤亦因此有信心帶領聖日耳門取勝晉級八強，他豪言：「我們既可控制比賽，亦可進行防守反擊，絕對會盡全力晉級。」