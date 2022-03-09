曼城鋒將加比爾捷西斯不算多產，但今屆歐聯他卻甚有入球運，四場後備上陣獨取三入球一助攻。這位對歐聯「情有獨鍾」之人，今晚歐聯十六強次回合，可望率軍主場大破實力低兩班的士砵亭，讓球主客和讓兩球「主勝」可捧。捷西斯今季在英超上陣二十次卻只入兩球，但他歐聯四次後備上陣共七十九分鐘，卻錄得三入球、一助攻，或因此子對歐聯特別有感情：「每次在球員通道聽到歐聯主題曲我便很感觸，它令我回想起小時候屢次逃學觀看歐聯直播。」手執五球領先優勢的曼城，仍需三線作戰，今仗正好讓最近傷瘉復出的捷西斯重拾比賽狀態。藍月首回合作客淨勝五球，實力明顯高兩班，返回主場即使輪換也影響不大，讓球主客和讓兩球「主勝」綽綽有餘。（Now644台周四凌晨4:00直播）