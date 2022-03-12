莫拉達打歐聯強「森」針

祖雲達斯前鋒艾華路莫拉達近況回勇，上輪意甲對史柏斯亞一箭定江山。這名西班牙前鋒的借用合約今夏便屆滿，今晚聯賽勢領軍作客擊敗森多利亞，為下周三歐聯十六強次回合主場鬥維拉利爾打強心針之餘，也為自己爭取正式重返老婦人增加籌碼，直取客勝作過關膽。（Now638台周日凌晨1:00直播）至於黃色潛艇，今晚西甲作東迎戰切爾達。維拉利爾上場聯賽作客0:1不敵奧沙辛拿，終止各賽事六場四勝兩和不敗強勢，而且首回合主場跟老婦人打成1:1，今仗難免要為次回合而留力。切爾達上一輪主場4:3挫馬略卡重上勝軌，而且所有戰線近七戰三勝三和一負，近況不俗，而兩軍西甲近五次交鋒四次由作客一隊取勝，故不妨冷串五點三倍客勝。（Now632台周日凌晨1:30直播）