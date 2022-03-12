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天才未驚過

2022-03-12 列印
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周四歐霸十六強首回合，韋斯咸作客0:1不敵西維爾（白衫）。不過，鐵錘幫領隊莫耶斯對次回合重返主場充滿信心：「今仗己隊表現不俗，只是把握不到破網機會，次回合會為主場球迷踢一場精采比賽！」

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