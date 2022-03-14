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史一射手

2022-03-14 列印
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C朗拿度（右）周六英超爭四大戰復出即連中三元，率曼聯主場3:2險勝熱刺，職業生涯累積八百零七球，完成國際足協認可有史以來最多入球的男子職業足球員，以及法定時間每十五分鐘都入逾百球兩大壯舉。同時，此子更助紅魔成為英超首支主場錄四百勝的球隊。

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