  • 2022年3月15日 星期二
  • 21º
  • 92%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 暑假酒店疫苗俄烏局勢居家隔離

日報新聞 > 體育

破鏡重圓

2022-03-15 列印
Previous Next

塞爾特人周日雖然在主場92:95不敵獨行俠，但仍無損雅興賽後為球隊名宿加納特（中）舉辦球衣榮休儀式。最令人驚喜的是，當年拆夥後與加納特不和的艾倫（左）現身，二人更破冰深情擁抱，正式宣告大和解。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd