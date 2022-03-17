神鋒疾刺闖關 巴塞風「雷」電

巴塞隆拿射手奧巴美揚加盟以來入球停不了，更獲教練沙維盛讚是上天送給球隊的禮物。此子上周四歐霸十六強首回合主場對加拉塔沙雷僅後備上陣，巴塞即被守和0:0，今晚次回合作客勢復任正選，有力領軍撕破對手防線晉級，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（Now643台周五凌晨1:45直播）首回合巴塞佔六成八控球率和製造十六次射門，惟臨門一腳把握不好，奧巴美揚後備上陣不足半小時亦無補於事，才被守和0:0。這名加蓬射手上仗西甲主場4:0大勝奧沙辛拿入了一球，一月加盟至今各賽事九戰共取六球，比肩朗拿度，成球隊近六十年來第八位西甲頭六場入五球的球員。沙維大讚：「他是上天給巴塞的禮物。除入球之外，他的操練和專業態度亦是其他球員的榜樣。」主隊久守必失土超傳統勁旅加拉塔沙雷首回合交手全場捱打，可見實力遜一籌。正所謂久守必失，該隊今晚恐怕難擋奧巴美揚為首的巴塞鋒線，「主勝」去馬。