認識Vernon這位年輕藝術家已經有超過20年，從他小時候便留意到其繪畫天賦與用心。我總覺得造物主都會公平地賜給每個人不同的才華及恩賜。最近，Vernon給我送來一輯他親自手繪的日曆畫册【賞建．香港2...

2022-03-21