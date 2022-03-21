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拉攏杜曹

2022-03-21 列印
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正在洽購車路士的英國地產商肯迪（圖），未入主球隊已經急不及待展開公關工作，公開向車路士德國領隊杜曹（右）大派高帽，盛讚他是偉大的領隊和偉大的人，相信是要拉攏杜帥來季留下繼續執教藍獅。


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