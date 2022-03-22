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香港之光

2022-03-22 列印
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香港網球隊再傳喜訊！近月集中在非洲參賽的網球雙姝張瑋桓（左二）、王康怡（右二），兩人上周六在埃及出戰ITF沙伊赫站殺入女雙決賽，大熱姿態以直落兩盤6:3擊退羅馬尼亞/希臘組合，攻下年內第四個職業巡迴賽女雙后冠；而張瑋桓也在相同賽事攻下女單亞軍。香港網球總會圖片

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