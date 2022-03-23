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悔不當「鋤」

2022-03-23 列印
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湖人周一作客131:120擊敗騎士，倒戈的客隊球星勒邦占士（黃衫）除了交出三雙之外，戰至第二節一次在前隊友奇雲羅夫面前入樽，片段更在網絡瘋傳。不過，大帝或後悔一時殺得性起令舊戰友蒙羞，故向對方道歉說：「我寧願不要這兩分。」

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