湖人周一作客131:120擊敗騎士，倒戈的客隊球星勒邦占士（黃衫）除了交出三雙之外，戰至第二節一次在前隊友奇雲羅夫面前入樽，片段更在網絡瘋傳。不過，大帝或後悔一時殺得性起令舊戰友蒙羞，故向對方道歉說：「我寧願不要這兩分。」