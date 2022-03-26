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世盃噩夢

2022-03-26 列印
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周四世界盃歐洲區附加賽各組四強大戰，加里夫巴利再一次為威爾斯挺身而出，梅開二度領軍A組主場2:1淘汰奧地利。C組的意大利（藍衣）卻欠缺救世主，主場狂射三十二腳仍無功而還，更以0:1不敵北馬其頓意外出局，去年爆出半冷門捧走歐洲國家盃後，現諷刺地連續兩屆缺席世盃。

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