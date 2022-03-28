周六友賽德國憑夏維斯及迪姆華拿（右）上半場各入一球，主場2:0輕取以色列，其中迪姆華拿在國家隊教練費歷克麾下八仗入六球，成為後者入主後的首席射手。他矢言德軍比賽風格更適合自己：「國家隊跟車路士不同，我在這裏踢得很舒服。」