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頹魔獅吼

2022-03-28 列印
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英格蘭周六熱身賽主場2:1反勝友賽，一記勁射為主隊扳平的勞基梳爾（右）最近披起三獅戰衣均表現出色，與在曼聯完全不同。他坦言在國家隊感到更大的責任感：「我不是說自己在曼聯被冷待，但在國家隊感到自己更加需要挺身而出，這點十分重要。」

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