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加國出頭

2022-03-29 列印
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周日世界盃中北美洲區第三圈外圍賽，加拿大主場贈牙買加四蛋後，提早一輪篤定自八六世盃後，史上第二次晉身決賽周。同日，美國主場5:1大炒巴拿馬，最後一輪造訪哥斯達黎加輸少於六球，足以晉級。

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