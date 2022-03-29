正為季後賽附加賽席位掙扎的湖人，周日作客一度領先二十三分，卻被競爭對手塘鵝以116:106反勝。雪上加霜的是，客軍核心勒邦占士（中）比賽期間嚴重拗柴，直言傷勢不輕，萬一之後缺陣，紫金軍團恐怕將提早放暑假。