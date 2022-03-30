美斯

近日法國和西班牙媒體不停放風，指美斯於巴黎聖日耳門並不開心萌去意，並與母會巴塞隆拿扯上關係，似乎有意鋪路回歸。然而巴塞主席拿樸達周一接受訪問時明言，無意帶這名阿根廷前鋒回家，一下子粉碎傳聞。由於財政問題，巴塞去夏未有與美斯續約，此子最終以自由身投巴黎聖日耳門，與舊隊友尼馬再度合作。不過，他在聖日耳門發展並不順利，法甲上陣十八場只得兩個士哥，而且亦未能領軍打入歐聯八強，早前更因此被主場球迷噓爆，作為世界最佳之一卻得此待遇，難怪有傳此子或重返巴塞。不過，巴塞主席拿樸達明言無意邀這名三十四歲阿根廷前鋒回歸：「美斯團隊沒有向我表示回巢的可能性。我們沒有考慮讓他回歸，我們正在建立一支新球隊，老中青球員兼備。他的離開令我很傷心，尤其是在私人層面，不過放走他是我們應做的事。」