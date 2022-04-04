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渣古與悍馬

2022-04-04 列印
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車路士周三歐聯八強主場迎戰皇家馬德里，惟兩軍鋒將近況各走極端。藍獅中鋒盧卡古周六英超依然狀態低迷，後備上陣毫無建樹，累球隊意外地頭1:4不敵賓福特。相反，銀河艦隊射手賓施馬就保持勇態，同日西甲梅開二度，領軍作客2:1擊敗切爾達。


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