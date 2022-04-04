一家企業是否成功，要看它有沒有敏銳觸覺，並能夠迅速回應市場需要；而它是否對社會有承擔，則要看它有否對社會付出，並持之以恆地履行社會責任承諾。新世界集團一直關注ESG、擁抱「創造共享價值」的理念，在悉心...

2022-04-04