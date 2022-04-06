踩場強「仁」 必拆黃潛

維拉利爾今季歐聯主場成績不及作客，今晚八強首回合地頭迎戰踩場專家拜仁慕尼黑，料難以招架。再者客軍翼鋒京士利高文在歐聯特別醒神，今仗勢領軍反客為主，一於直取客勝。（Now644台周四凌晨3:00直播）拜仁慕尼黑本季歐聯未嘗敗績，八仗收錄七勝一和，只計作客他們雖在上圈首回合1:1和薩爾斯堡，但分組賽分別擊敗巴塞隆拿、賓菲加和基輔戴拿模，三仗共入九球只失一球。再者，該隊法國翼鋒京士利高文連續五場有貨交，總計有兩入球三助攻，加上近四仗各賽事又貢獻一助攻兩入球，今仗勢領軍先拔頭籌，此子豪言：「我對自己的狀態很滿意，希望可以幫助球隊。」黃色潛艇本季歐聯主場僅得一勝兩和一負，比作客的三勝一負差，面對接近夫添出擊的拜仁難逃一敗。